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Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

ABD'li uzmanların, Kuzey Kore'nin 20 civarında olduğu sanılan gizli füze tesislerinden 13'ünün yerini tespit ettiği bildirildi.

12.11.2018 - 20:47 | Güncelleme: AA

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin, ticari uydu görüntülerinden faydalanarak hazırladığı raporda, Kuzey Kore'de füze ve benzeri teknolojilerin üretilmesi için kullanılan 13 gizli tesisin yerlerinin tespit edildiği belirtildi.

Raporda, füze fırlatma sahası olarak kullanılmadığına işaret edilen tesislerin, Kuzey Kore ile ABD arasında varılacak muteber, kanıtlanabilir bir anlaşma çerçevesinde teftiş edilmesi gerektiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, son olarak Pyonyang yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında geçen hafta yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti.

Kuzey Kore ay başında da "ABD ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmazsa nükleer cephaneliğini güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikasını yeniden canlandırabileceği" uyarısında bulunmuştu.

 

 

 

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