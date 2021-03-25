Kuzey Kore'nin ABD ile temasları ve füze denemeleri! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump görevine başlamadan önce Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştireceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu, böyle de oldu. Eski başkan Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un üç kez görüştü ve ilişkileri 'iyi' denebilecek bir seviyeye getirdiler.



Ancak nükleer silah denemeleriyle tüm dünyayı endişelendiren Kuzey Kore'nin yeni ABD yönetimi ile ilişkilerinin nasıl olacağı belli değil. 2018'den bu yana Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve ABD ile temaslarını inceledik.

25 Şubat 2018

Kuzey Koreli yetkili Kim Yong Chol, Kış Olimpiyatları için Güney Kore'yi ziyaret ederken ABD görüşmeleri için istekli olduğunu ifade etti.

8 Mart 2018

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in temsilcisi, Kim Jong Un’un ABD eski Başkanı Donald Trump’ı Kuzey Kore’yi ziyaret davetini iletti; Trump, Kim'le buluşmayı kabul etti.

27 Nisan 2018

Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Başkanı Moon, on yıldan uzun sürenin ardından Kore zirve için bir araya gelerek “Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması” için çalışma sözü verdi. Mayıs ve Eylül aylarında tekrar buluştular.

10 Mayıs 2018

Trump, Kim Jong-Un ile 12 Haziran’da Singapur’da görüşeceğini duyurdu.

12 Haziran 2018

Kim ve Trump Singapur'da ilk kez görüştü. ABD güvenliğinin garantisi karşılığında Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasını konusunda anlaştılar.

19 Haziran 2018

Güney Kore ve ABD, ortak askeri tatbikatların askıya alındığını duyurdu.

27 Temmuz 2018

Kuzey Kore, 55 ABD askerinin naaşlarını iade etti

10 Eylül 2018

Beyaz Saray, Kim’in ikinci bir görüşme teklifinde bulunduğunu açıkladı.

1 Ocak 2019

Kim, Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söylese de yeni bir yola girme konusunda uyardı.

28 Şubat 2019

Trump ve Kim, Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki ikinci zirvelerini, Pyongyang'ın yaptırımların hafifletilmesi ve Washington'un Kuzey Kore'nin nükleer silahları bırakması konusundaki talepleri konusundaki farklılıklar nedeniyle bir anlaşma olmaksızın sona erdirdi.

9 Mayıs 2019

Kuzey Kore iki KN-23 SRBM ateşledi.

10 Mayıs 2019

Trump, Kuzey Kore'nin füze testlerini "güven ihlali" olarak değerlendirmediğini ve buna "standart şeyler" adını verdiğini söyledi.

30 Haziran 2019

Trump ve Kim 'arındırılmış bölge' de üçüncü kez görüştü.

2 Ağustos 2019

Kuzey Kore iki tane daha KN-23 SRBM ateşledi; Trump, testlerin Kim ile olan anlaşmasını ihlal etmediğini söylüyor.

21 Ekim 2019

Trump, Kim ile iyi anlaştığını ve birbirlerini ”sevdiklerini”, birbirlerine “saygı duyduklarını” söyledi.

1 Ocak 2020

Kim, nükleer programları daha da geliştirmeye ve "yeni bir stratejik silah" programını sundu.

3,9,14 Mart 2020

Kuzey Kore MLRS ve kısa menzilli füzeleri test etti.

21 Mart 2020

Kim, yeni taktik güdümlü silahlarını test etti. Trump, Kim'e koronavirüs konusunda yardım teklifinde bulunduğu bir mektup gönderdi.

3 Ekim 2020

Kim, koronavirüs testi pozitif çıkan Trump’a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

10 Ekim 2020

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde yeni bir ICBM (Kıtalararası balistik füze) ve SLBM'yi (Denizaltından fırlatılan balistik füze) açıkladı.

22 Ekim 2020

Trump, Kim ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu ve savaşı durdurduğunu söyledi. Biden, Kim'i Adolf Hitler'e benzetti ve ona "haydut" dedi.

21 Mart 2021

Kuzey Kore, iki kısa menzilli seyir füzesi ateşledi. ABD Başkan Joe Biden başkanlığında bu tür testlerin ilki gerçekleştirilirken, ABD hala diyaloğa açık olduğunu söyledi.

25 Mart 2021

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı.