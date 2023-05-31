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Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

Kuzey Kore'ye ait askeri keşif uydusunu taşıyan roket Kore Yarımadası'nın batısında denize düştü. Fırlatış nedeniyle Güney Kore'nin başkenti Seul ve Japonya'nın Okinava Adası'nda sirenle uyarılar yapıldı

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AA / HABERTURK.COM
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

    Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirildi.

     

     
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

    Kuzey Kore ajansı CNA'nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Sohae Uydu Merkezi'nden fırlatılan "Malligyong-1 akeri keşif uydusu, taşıyıcı roketiyle birlikte Kore Yarımadası'nın batısında denize düştü.

     

     
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

    Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresinden (NADA) yapılan açıklamada, taşıyıcı roketin ikinci aşama ateşleme sisteminin zamanında çalışmaması nedeniyle ivmesini kaybettiği belirtildi.

     

     
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

    Fırlatış nedeniyle Güney Kore'nin başkenti Seul ve Japonya'nın Okinava Adası'nda sirenle uyarılar yapıldı.

     

     
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

    Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin kuzeybatı sahilinden ateşlenen roketin Eocheong Adası'nın 200 kilometre açığına düştüğünün belirlendiğini, roketin denize düşen bir parçasının ele geçirdiklerini bildirdi.

     
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

    Devlet Başkanı'na bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi, acil toplanarak durumu ele alırken fırlatış nedeniyle Kuzey Kore'yi kınayan açıklama yayımladı.

     
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

    Açıklamada, "Başarısız olup olmamasına bakılmaksızın bu fırlatış BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali ve Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğine yönelik ciddi bir provokasyondur." ifadesine yer verildi.

     
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

     

     Japonya Dışişleri Bakanlığı da ABD'li, Güney Koreli ve Japon yetkileri arasında telefon görüşmesi yapıldığı ve tarafların fırlatışı "güçlü şekilde kınadıkları" kaydedildi.

     
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

    Fırlatış, Kuzey Kore'nin 2016'dan bu yana yaptığı 6. başarısız uydu fırlatma denemesi oldu.

     
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

    Pyongyang yönetimi, 31 Mayıs ile 11 Haziran arasında bir tarihte uydu fırlatışı yapacağına dair Japonya'yı ve Uluslararası Denizcilik Örgütünü bilgilendirmişti.

     

     
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisi ile fırlatışlar yapmasını yasaklamıştı.
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

     

     
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

     

     
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu
  • Kuzey Kore uydu fırlattı, sirenler çaldı: Uydu fırlatışı roket arızası nedeniyle başarısız oldu

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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