2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde İtalya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

EURO 2020 şampiyonu İtalya evinde tam anlamıyla bir şok yaşadı. Kuzey Makedonya 90+2. dakikada Aleksandar Trajkovski'nin golüyle maçı 1-0 kazandı ve İtalya, 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Kuzey Makedonya ise play-off finaline yükselerek Portekiz'in rakibi oldu.

2018 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya, tarihinde ilk kez üst üste iki kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemedi. İtalya ayrıca tarihinde ilk kez evinde bir Dünya Kupası elemesi maçı kaybetti.

A Milli Takımımız, Roberto Mancini'nin takımıyla salı günü hazırlık maçında Konya'da karşılaşacak.