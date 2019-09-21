Show TV'nin yeni dizisi Kuzey Yıldızı’nın 3.bölüm tanıtımı yayınlandı. Öfkeli halleriyle dikkat çeken Yıldız’ın atış talimi yaptığı tanıtımda Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasındaki düşmanlık giderek artıyor. Bu kez Kuzey, Sefer’i denize atarken, Şeref Mollaoğlu Yıldız’ı kaçırmaya karar veriyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI 2. SON BÖLÜM

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam heyecan dolu 2. bölümüyle ekrana geldi. Kuzey’in kendisini hiç sevmediğini öğrenen Yıldız’ın öfkesi daha da büyüyüp, kini daha da alevlendi. Kuzey bir yandan Yıldız’a karşı mücadele ederken bir yandan da kızlarıyla uğraştı. Okula başlayan kızlar daha ilk günden olay çıkarırken, Kuzey de iş aramaya başladı. Kuzey’e iş veren Sefer, ona dünyayı dar etti. Kuzey’in kız kardeşi Kamer ile Yıldız’ın erkek kardeşi Poyraz arasındaki yasak aşkın ortaya çıkmasıyla Mollaoğulları ve Kadıoğulları’nın asla küllenmeyen düşmanlığı yeniden alevlendi. Bu yangından en çok nasibini alan da Sefer oldu. Yıldız’ın intikamını almak için Kamer’i kaçıran Sefer ortalığı birbirine kattı. Karadeniz’i Kuzey’e dar etmeye yeminli Yıldız, her fırsatta onunla uğraşırken evin çatısında çıkan yangın Kuzey’in bütün emeklerini boşa çıkardı. Kuzey, yangının sorumlusu olarak gördüğü Yıldız’a ağır sözler sarf ederken, Yıldız, duydukları karşısında yıkıldı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!