KUZEY YILDIZI İLK AŞK İZLEYİCİLERİ #MUTLULUKPEŞİNDE DEDİ!

Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam ekrana gelen eğlenceli bölümüyle birinciliği göğüsledi. Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk; ABC1’de yüzde 6.83, reyting ve yüzde 17.31 izlenme payı, Total’da 8.72 reyting ve yüzde 21.84 izlenme payıyla birinci olurken, AB’de yüzde 4.86 reyting ve 13.60 izlenme payı elde etti.

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, #mutlulukpeşinde etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #mutlulukpeşinde etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde, 14 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

GÖKÇE, YILDIZ’IN KAPISINDA!

Süreç Film’in, Show TV’de Cumartesi akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi, Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın dün akşam yayınlanan eğlenceli bölümü sürpriz gelişmelere ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Final sahnesinde Yıldız’ın kapısına dayanan Gökçe’nin, “Bilmen gereken çok ama çok önemli bir şey var!” sözleri merak uyandırdı. Kuzey, Yıldız’la arasına girecek tüm engelleri bertaraf etmek için herkesi organize etse de, Yıldız’ın kapısına gelen Gökçe’yi engelleyemedi. Peki Gökçe, Yıldız’a gerçekleri söyleyecek miydi?

KUZEY VE YILDIZ SONUNDA BAŞ BAŞA!

Sonunda amacına ulaşan Kuzey, Yıldız’ı kaçırdı. İki aşık nihayet gözlerden uzak ve baş başa kalmayı başardı. Kuzey, Yıldız’ın kalbini fethetmeye kararlıydı. Tüm şartlar Kuzey’in lehineydi fakat o bunu fırsata çevirmeyi bildi. İki aşığın aralarındaki buzlar erimeye başladı.

Feride’yi kaçıran Ömer, ona evlenme teklifi etti. Ömer’in teklifini kabul etmeyen Feride, Ömer’in babasıyla karşı karşıya geldi. Kaçan ve kaçırılan sadece Kuzey’le Yıldız değildi. İçlerinde en azimlisi, kaçırma işini en çok ciddiye Pembe, doktoru kaçırmak için büyük bir organizasyona girişti. Makûs talihini yeneceğine inanan Pembe, bu kez de babasına yakalandı.

YILDIZ, MUHTEŞEM SESİYLE KUZEY’İ BÜYÜLEDİ!

Beraber geçirdikleri günün sonunda ikilinin mutluluğu Yıldız’ın söylediği şarkı ile taçlandı. Sevdiği kadını şarkı söylerken izleyen Kuzey, gözlerini bir an bile Yıldız’dan ayıramadı. Yıldız, muhteşem sesiyle ekran başındakileri büyüledi.

“Kim ağlasın yerime…”

KUZEY, KIZLARININ MUHBİRLİK YAPMASINI İSTEDİ!

Kuzey, Yıldız’la aralarındaki buzları eritmeye çalışırken bir yandan da Şule cephesinde mücadeleye devam etti. Şule, Kuzey’e boşanmak istemediğini söylerken, Gökçe de anne ve babasına rest çekti. Gökçe’nin, Şule’nin boşanmak istemediğini Yıldız’a söylememesi için Kuzey, Nahide’den yardım istedi. Mine ve Feride’yi de muhbirlik yapmaları için Şule’nin yanına gönderdi.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 12. bölüm tanıtımı yayınlandı. Mine ve Feride’nin, Gökçe’yi ikna etmeye çalıştığı tanıtımda Kuzey, Yıldız’la tekrar sevgili olmak istiyor. Yıldız’ın hasta olan Kuzey’e baktığı tanıtım eğlenceli sahneleriyle izleyenleri gülümsetiyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 12. Bölüm Tanıtımı!