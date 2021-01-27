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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. Bölüm 2. fragmanı yayında - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. son bölüm izle

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 49. yeni bölümü için heyecan dorukta. Sevilen dizinin Cumartesi günü ekranlara gelecek merakla beklenen 48. yeni bölümünden 2. yeni fragmanı yayımlandı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. Bölüm 2. fragmanı yayında - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. son bölüm izle

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 49. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı...

"AYRI DÜŞTÜM YARİMDEN..."

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 49. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yıldız, Kuzey ve pampalarının hapishaneye düştüğü tanıtımda Kuzey ile Yıldız'ın üzgün halleri dikkat çekerken, Gökçe ve Osman'ın içinde bulundukları zor durumdan nasıl kurtulacakları merakla bekleniyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 48. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız da Kuzey gibi konu Feride olunca kendini tutamayıp Engin Ar'ın cezasını kesti ancak bu durum ikili için yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. Yaşadıklarından sonra Engin Ar, Kuzey ve Yıldız'dan şikayetçi olmaya karar verdi.

Kuzey ise mavişiyle hapislere düşmemek için harekete geçti ve Engin Ar'ı bu kararından vazgeçirmeye çalıştı ancak bu iş sandığı kadar kolay olmadı. Engin Ar'ı vazgeçirmek için Kuzey ve pampaları her yolu denese de, Engin Ar kararından vazgeçmedi.

Önce korkutma yolunu deneyen pampalar, daha sonra ünlü gurmeye kendi işkence yöntemlerini uygulamaya başladı ancak bir sonuç alamadılar. Kuzey, Engin Ar meselesiyle uğraşırken kızları da bacanaklarla beraber kayak merkezine gitti.

Gençlerin karın keyfini çıkardığı bu kaçamakta ise başlarına hiç ummadıkları bir felaket geldi. Bacanaklarla beraber kar motoru keyfi yapan kızlar, motorun yakıtı bitince yolda mahsur kaldılar. Engin Ar, başına gelenlerden sorumlu olanları savcılığa şikayet edince herkes soluğu mahkemede aldı.

Tüm çabalarına rağmen Kuzey ve Yıldız hakkında tutuklama kararı çıktı. Gökçe ve Osman ise yola yürüyerek devam ederken, Osman düşerek yaralandı. Herkesin başına türlü belalar gelirken, tüm bunlardan nasıl kurtulacakları ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 48. SON BÖLÜM İZLE

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