Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta mutlu anlar! 0:00 / 0:00

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total'de 5.27 rating ve yüzde 11.23 izlenme payı, ABC1'de yüzde 3.00 rating ve yüzde 6.32 izlenme payı, AB'de yüzde 2.28 rating ve 5.22 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #YıldızınPeşinde etiketi Twitter Türkiye'de 1 saat 25 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

İşte o anlar;

YILDIZ'I KAÇIRAN KUZEY'İN ZOR ANLARI

Kuzey, kendini affettirmek için Yıldız'ı kaçırdı ancak işler planladığı gibi gitmedi. İnadından vazgeçmeyen Yıldız, Kuzey'in elinden kurtulmanın bir yolunu buldu. Kuzey'in arabası arıza yapınca bu durumu fırsat bilen Yıldız, bir adamın motosikletine binerek kaçtı. Motosikletine bindiği adamın eşi doğum yapmaya başlayınca, Yıldız kendini bir anda tanımadığı bir evde buldu. Doğumun çoktan başladığını gören Yıldız, burada bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağladı. Sonradan gelen Kuzey ise gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yıldız, Kuzey'i peşinden koştursa da sonunda çift barışarak mutlu hayatlarına geri döndü.

Yıldız kaçıyor;

SEFER'İN AÇLIKLA MÜCADELESİ

Sefer ise Nahide'nin koyduğu katı kurallar sebebiyle zor anlar yaşadı. Geçirdiği kalp krizi sonrası sağlığına dikkat etmek zorunda olan Sefer, tüm çabasına rağmen Nahide'nin yasaklarını aşamadı ve istediği yemeklerden mahrum kaldı.

Sefer, Nahide'ye yakalanıyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 58. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey ile Yıldız'ın doğacak oğulları için alışverişte olduğu tanıtımda ikilinin isim konusunda yaşadıkları anlaşmazlık izleyenlerin yüzünü güldürüyor. Halil İbrahim ve Mete arasında seçim yapmak zorunda kalan Feride'nin tercihi merak konusu olurken, Osman ve Emin arasında gerilim yaşanıyor. Yıldız'ın ameliyatı korku dolu anlara sahne olurken, "Yıldız ve bebeğinin sağlık durumu ne olacak?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 58. Bölüm Tanıtımı;