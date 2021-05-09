Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 63. son bölümünde; Kuzey ve Yıldız, yine en mutlu anlarında, büyük bir felaket haberi almış, Feride’yi kaybetme korkusu yaşamıştır. Fakat bu kez, yaşadıkları yıkım uzun sürmemiştir. Yine eski güzel ve bir arada günlerine dönmüşlerdir. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 63. SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Hayatlarını güzelleştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Kuzey’in bin bir hayalle giriştiği uğraş, sonunda başına büyük bir çorap örecektir. Henüz farkında değildir. Kuzey, büyük bir korkuyla yüzleşmek üzeredir.