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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta büyük macera

Süreç Film'in, Show TV'de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümü heyecan dolu anlara sahne oldu. Ivanka yüzünden gençler, Rus mafyası tarafından kaçırıldı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta büyük macera! Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta neler olacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta büyük macera
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HABERTURK.COM

Kuzey, kızlarını kurtarmak için harekete geçerken, Sefer ve Nahide'nin de elmas yüzünden başı dertteydi. Heyecan dolu bölümde herkes elmasın peşine düştü. Olaylar içinden çıkılmaz bir hale gelmeye başlarken, finalde rehin alınan Kuzey, Yıldız ve diğerlerine sürpriz bir yardım geldi.

Sürpriz yardım;

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ABC1'de yüzde 3.31 rating ve yüzde 6.77 izlenme payı, AB'de yüzde 2.08 rating ve 4.49 izlenme payı, Total'de 5.28 rating ve yüzde 10.87 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #ElmasınPeşinde etiketi ise Twitter Türkiye'de uzun süre gündemde yer aldı.

SEFER VE NAHİDE'NİN ZOR ANLARI

Sefer'i Ivanka ile beraber yakalayan Nahide'nin öfkesi çok büyük oldu. Sefer, Nahide'nin elinden kurtulamadı. Asıl büyük sorun ise peşlerine düşen mafya oldu. Sefer ve Nahide, mafyadan kaçmaya çalışırken, saatin peşindeki bir başka isim olan Kartal'ın eline düştü.

Nahide'yi rehin alan Kartal, Sefer'i saat ve karısı arasında bir seçim yapmak zorunda bıraktı. Sefer ise tercihini adama saldırmaktan yana kullandı ancak kurtulmaları hiç kolay değildi. İkili tam her şeyden kurtuldum derken, odayı Boris bastı. Sefer ise saati vermek yerine camdan aşağı attı.

"Seçimini yap!"

PAMPALAR REHİN ALINDI

Gençler, Ivanka yüzünden Rus mafyası tarafından rehin tutulurken Kuzey, kızlarını kurtarmak için harekete geçti. Feride'nin attığı konum sayesinde otele gelen Kuzey, burada kendini büyük bir aksiyonun içinde buldu.

Saati bulup Ruslara teslim etmek isterken, kendisi de rehin alındı. Sefer ve Nahide'yi rehin tutan Kartal, Kuzey ve Ruhi'yi de alınca işler karıştı. Pampalar kurtulmanın bir yolunu ararken, Sefer buldukları saati tekrar camdan atarak şaşırttı.

Kartal, pampaları rehin alıyor;

YILDIZ, KUZEY'İ KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Mafyadan kaçmak isteyen gençler, otelin içinde adeta saklambaç oynadı. Halil İbrahim ve Osman, housekeeping kılığına girip mafyaların peşine düşerken, diğerleri de havuza atlayarak kendilerini kurtarmaya çalıştı.

Tüm gerçekleri öğrenen Yıldız ise Kuzey'i kurtarmak için harekete geçti. Silahlarını alan Yıldız, Kartal'ın odasını basarken, beklenmedik bir gelişme Yıldız'ı arada bıraktı. Mine'yi rehin alan Kartal, Yıldız'ın elini kolunu bağladı.

Yıldız'dan kurtarma operasyonu;

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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