Yıldız ve bebeğin sağlığı tehlikede! 0:00 / 0:00

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ABC1'de yüzde 4.80 rating ve yüzde 9.34 izlenme payı, AB'de yüzde 2.15 rating ve 4.79 izlenme payı, Total'de 7.50 rating ve yüzde 14.92 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #Hamileyiz etiketi Twitter Türkiye'de 4 saat 25 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

POYRAZ VE KAMER AŞKINA KUZEY ENGELİ

Yıldız'ın hamilelik haberiyle bütün aile büyük bir sevinç yaşarken, Kuzey ile Yıldız çifti de gelecek bebekleri için tatlı bir heyecan yaşıyordu. Diğer tarafta evlenmeyi dört gözle bekleyen Poyraz ve Kamer de, kız isteme merasiminin bir an önce gerçekleşmesini istiyordu. Tam bekledikleri an yaşanırken, Kuzey'in Kamer'i vermeyerek itiraz etmesi herkesi şaşırttı. Kuzey, kendisinin kız isteme sürecinde yaşadıklarını hatırlayarak, Poyraz'ı zorlamaya karar verdi.

Damatlık oyunları;

KUZEY'DEN SIKI TEDBİRLER

Bebek sürprizi Kuzey ile Yıldız'ın tüm hayatını değiştirmeye başlarken, doktorun söyledikleriyle Kuzey, Yıldız'ı korumak için adeta olağanüstü hal başlattı. Doktor, Yıldız'ın hamilelik sürecinde çok dikkat etmesi ve stresten uzak kalması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerine Yıldız'ın artık çalışmasını istemeyen Kuzey, restoranı devralarak koruma tedbirlerine başladı ve Yıldız'ı eve gönderdi. Kuzey'in işlere el koyması ise her şeyin birbirine girmesine sebep oldu.

Restoranda yangın paniği;

SEFER VE NAHİDE'NİN BEBEK MUTLULUĞU

Nahide'nin başlayan sancıları herkese panik dolu anlar yaşatırken, Sefer'in telaşı ekran başındaki izleyicilerin yüzünü güldürdü. İlk sancılar yanlış alarm olsa da, Nahide'nin sonunda doğumu başladı ve çiftin bir kız bebeği dünyaya geldi.

Nahide doğuruyor;

YILDIZ'IN KORKU DOLU ANLARI

Finalde ise yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Kuzey'in kızları evde yokken yalnız kalmasını fırsat bilen Yıldız, restorana gidip Kuzey'e bakmak istedi ancak evden çıktığında yere düştü. Acı içinde kalan ve sesini kimseye duyuramayan Yıldız'ın hali korku dolu anlara sahne oldu.

"Evladımı bana bağışla"

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 51. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in telaşla kızlarına seslendiği tanıtımda Kuzey ile Yıldız, bebeklerinin tekmeleme sevincini yaşıyor. Nahide'nin bebekleri için bulduğu isim Sefer'i şaşırtırken Cevher, Fahriye'ye evlenme teklif ediyor. Kuzey'in annesi, Kuzey ile Yıldız'ın bebek doğana kadar beraber yatmayacaklarını söylerken, ikilinin bu karara uyup uymayacağı ise merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 51. Bölüm Tanıtımı;