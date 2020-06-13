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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Kuzey'in tercihi ne olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta, Kuzey ve Yıldız, Pamuk sayesinde aile olabildiklerini görmüşlerdir. Ancak ikilinin kendileriyle ve geçmişleriyle hesaplaşmaları henüz bitmemiştir. Kuzey Yıldızı İlk Aşk, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Show TV
HABERTURK.COM

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Gülerin oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 29. bölümünde Yıldız’la Kuzey, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görmüşlerdir. Bunun, onlar için büyük bir adım olacağı düşünülürken tabii ki olaylar böyle gelişmez. Çünkü onlar Kuzey'le Yıldız’dır. Kendileriyle ve geçmişleriyle olan hesapları bitmemiştir.

Duruma yine terapistleri el koyar. Kuzey'le Yıldız’ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir. Fakat huzur, iki deli aşık için bir ihtimal bile değildir.

Aslında her şey, mükemmel denecek kadar güzeldir. Aileler, yaylaya dönmüştür, herkes hayatından memnun görünmektedir. Ama bu, sadece görünendir.

Sefer, Nahide’yi mutlu etmek için perişan olmuş; bacanaklar, kızlarla görüşebilmek için türlü belaların tam ortasında kalmış, Poyraz, Cihan’ın altında kalmış, Kuzey de Yıldız’ından istediği karşılığı alamamıştır. Kuzey, artık isyan etme noktasındadır.

Yıldız için çekmediği çile kalmamıştır. Ama Kuzey, çilesinin bitmediğinin henüz farkında değildir. Başlarına öyle bir şey gelir ki Kuzey; Yıldız’la hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Kuzey, hangisini seçecektir? Hayatını mı, Yıldız’ı mı?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 29. Bölüm Tanıtımları:

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