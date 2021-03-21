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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta sürpriz hamle!

Süreç Film'in, Show TV'de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Yeni evli çift Poyraz ile Kamer'in büyük kavgası, Kuzey ile Yıldız'ı da etkiledi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta sürpriz hamle!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta sürpriz hamle!
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HABERTURK.COM

Poyraz ve Kamer'in evlerine gelmesiyle kendilerini kavganın ortasında bulan Kuzey ile Yıldız, zor anlar yaşadı. Kuzey, Poyraz'a yumruk atınca, Yıldız kardeşini de alarak evden ayrıldı. Yaşanan kavgadan sonra mavişinden uzak kalamayan Kuzey, Yıldız'ın gönlünü almak için serenat yaptı ancak Yıldız onu affetmedi. Bunun üzerine Kuzey, kızlarının da yardımıyla finalde Yıldız'ı kaçırmaya karar vererek harekete geçti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total'de 5.28 rating ve yüzde 10.74 izlenme payı, ABC1'de yüzde 3.29 rating ve yüzde 6.56 izlenme payı, AB'de yüzde 2.89 rating ve 6.19 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #BenimYüzümden etiketi Twitter Türkiye'de uzun süre gündemde yer aldı.

İşte o anlar;

KUZEY'İN HAYATI KURTULDU

Tersanedeki patlamada ağır yaralanan Kuzey, ölüm kalım mücadelesi vermeye başladı. Kuzey'in kalbi hastanede durunca, olanlardan dolayı kendini suçlayan Yıldız büyük bir acı yaşadı. Yıldız ve kızların hastanedeki korku dolu bekleyişi ise müjdeli haberle sonlandı. Patlamanın ardından kalbinin durmasına rağmen doktor tarafından kurtarılan Kuzey, hayati tehlikeyi atlatarak kendine geldi. Kuzey'in gözlerini açmasıyla herkes derin bir nefes aldı ancak Kuzey, söylenenleri tam olarak duymuyordu. Kuzey'in bu durumu başka bir panik havası yaratırken, doktor durumun geçici olduğunu söyledi.

Kuzey gözlerini açıyor;

KAMER İLE POYRAZ KAVGA ETTİ

Yeni evli çift Poyraz ile Kamer, kavga ederek balayından geri döndü. Annelerinin evlerine dönen çiftin bir sonraki durağı Kuzey ile Yıldız'ın evi oldu. Tartışmalarına burada da devam eden Poyraz ile Kamer'in kavgası, Kuzey ile Yıldız'ı da etkiledi. Hararetli bir şekilde tartışmayı sürdürürken Poyraz, istemeden Kamer'i yere düşürdü. Bunun üzerine Kuzey, Poyraz'a yumruk attı. Kardeşine yumruk atıldığı için sinirlenen Yıldız ise evi terk etti.

Yıldız evi terk ediyor;

KUZEY, YILDIZ İÇİN SERENAT YAPTI

Kuzey, Poyraz'a attığı yumruk nedeniyle Yıldız evden gidince çareyi serenat yapmakta buldu ancak Yıldız'ın gönlünü almaya çalışan Kuzey'in planı işe yaramadı. Yıldız, Kuzey'in şarkısına karşılığı başından aşağı bir kova su boşaltarak verdi.

"Beni affet..."

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 57. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yıldız'ı kaçıran Kuzey'in yola çıktığı tanıtımda Gökçe Halil İbrahim'in tarafını, Mine ise Mete'nin tarafını tutunca işler karışıyor. Halil İbrahim ve Mete, Feride için rekabet ederken, Yıldız Kuzey'den kaçmaya çalışıyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 57. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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