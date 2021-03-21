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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. yeni bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 56. son bölüm izle

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 57. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yıldız'ı kaçıran Kuzey'in yola çıktığı tanıtımda Gökçe Halil İbrahim'in tarafını, Mine ise Mete'nin tarafını tutunca işler karışıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 56. son bölüm izleme linki...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. yeni bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 56. son bölüm izle

Ekranların en sevilen dizilerinden Kuzey Yıldızı İlk Aşk 56. son bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde; Halil İbrahim ve Mete, Feride için rekabet ederken, Yıldız Kuzey'den kaçmaya çalışıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 56. SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 56. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tersanedeki patlamada ağır yaralanan Kuzey, hastanede ölüm kalım mücadelesi vermeye başladı. Yıldız, olanlardan dolayı kendini suçladı ve kocasını kaybetme korkusuyla büyük bir acı yaşadı. Yıldız ve kızların hastanedeki korku dolu bekleyişi ise müjdeli haberle sonlandı. Kuzey, hayati tehlikeyi atlatarak kendine geldi. Kuzey'in gözlerini açmasıyla herkes derin bir nefes aldı ancak Kuzey, söylenenleri tam olarak duymuyordu. Kuzey'in bu durumu başka bir panik havası yaratırken, doktor durumun geçici olduğunu söyledi. Evlerine geri dönen Kuzey ile Yıldız, büyük bir tehlike atlattı ancak bu sefer başka bir sorunla karşı karşıya kaldılar. Yeni evli çift Poyraz ile Kamer'in büyük kavgası, Kuzey ile Yıldız'ı da etkiledi. Poyraz ve Kamer'in evlerine gelmesiyle kendilerini kavganın ortasında bulan Kuzey ile Yıldız, zor anlar yaşadı. İkisi de kendi kardeşini koruyunca kavga kaçınılmaz oldu. Kuzey, Poyraz'a yumruk atınca, Yıldız kardeşini de alarak evden ayrıldı. Yaşanan kavgadan sonra Kuzey, Yıldız'ın gönlünü almak için bir yol bulmaya çalıştı. Mavişinden uzak kalamayan Kuzey, serenat yaptı ancak Yıldız onu affetmedi. Bunun üzerine Kuzey, kızlarının da yardımıyla finalde Yıldız'ı kaçırmaya karar vererek harekete geçti.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 27 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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