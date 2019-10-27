Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Final sahnesinde artık kimseyi sevmeyeceğini söyleyen Kuzey, itirafıyla Yıldız’ı hayal kırıklığına uğratırken, Yıldız’ın vereceği tepki merak uyandırdı.

Kuzey’den Yıldız’ı yıkan itiraf;

KUZEY YILDIZI İLK AŞK TÜM KATEGORİLERDE ADINI ZİRVEYE YAZDIRDI!

Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk ABC1’de yüzde 6.30 rating ve yüzde 16.86 izlenme payı, AB’de yüzde 5.96 rating ve 16.56 izlenme payı, Total’da 7.81 rating ve yüzde 20.98 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #senbeni etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #senbeni etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 9 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.

KUZEY, YILDIZ’IN GİTMESİNE İZİN VERMEDİ!

“Çünkü ben sana…” sözlerini Yıldız’a çok değer verdiğini söyleyerek tamamlayan Kuzey, bir kez daha Yıldız’ı hayal kırıklığına uğrattı. Her şeye rağmen gitmeyi başaramayan Yıldız, Kuzey’le bitmek bilmeyen savaşına kaldığı yerden devam etti. Ömer’in başkasıyla nişanlı olduğunu, üstüne bir de Feride’nin Çetin’le birlikte yemeğe çıktığını öğrenen Kuzey öfkeden deliye döndü. Kadıoğulları ve Mollaoğulları, Kamer ve Poyraz’ın evliliği için bir araya gelse de Kuzey ve Yıldız’dan evliliğe izin bir türlü çıkmadı.

“Ben sana değer veriyorum!”

“BUNDAN SONRA KUZEY HİÇ KİMSEYİ SEVMEYECEK!”

Annesinin yanına dönmek isteyen Gökçe, kardeşlerinden destek göremeyince tek başına İstanbul’a gitmeye karar verdi. Ardında bir veda mektubu bırakıp yola çıkan Gökçe, Osman’ın da çabasıyla geri döndü. Kuzey’in babası için yapacağı “Kuzey Yıldızı” gemisini bitirince gideceğini düşünen Yıldız, gemiye el koydu. Emine ve Hanife, Kuzey’le Yıldız’ı bir araya getirmeye çalışsa da ne oynadıkları oyunlar ne de başvurdukları yöntemler fayda etmedi. Kuzey’in Yıldız’a, gözyaşları içinde “Bundan sonra Kuzey hiç kimseyi sevmeyecek!” diyerek haykırdığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yıldız, Kuzey Yıldızı’nı kaçırıyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin yeni dizisi Kuzey Yıldızı’nın 8. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yıldız’ın Kuzey’e “Sen bana aşıksın!” diyerek izleyenleri şaşırttığı tanıtımda Pembe, Yıldız’ı taklit ediyor. Kuzey’le arasına duvar ören Yıldız’ın, “Kırık kalpler kulübüne hoş geldin!” sözleri dikkat çekerken, Kuzey’in düşünceli halleri merak uyandırıyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 8. bölüm tanıtımı!