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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki (23 Nisan) konukları kim? Volkan Konak'ın bu haftaki konukları

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23 Nisan konukları kim? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ünlü halk müziği sanatçısı Volkan Konak'ın sunumuyla ekrana gelen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak eğlence programı araştırılıyor. İlk bölümüyle geçtiğimiz hafta seyirci karşısına çıkan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konukları merak konusu oldu. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak saat kaçta başlayacak?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki (23 Nisan) konukları kim? Volkan Konak'ın bu haftaki konukları

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 23 Nisan Cuma konukları belli oldu! Uzun zamandır tanıtımları yapılan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak isimli eğlence programı geçtiğimiz hafta ekrana gelen ilk bölümüyle izleyenler ekrana kilitledi. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23 Nisan konukları kim? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak saat kaçta başlayacak?

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİM?

Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. İlk bölümüyle izleyenlere keyifli saatler yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 23 Nisan konukları Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Özlem Özdil ve Türkü Akbayram olacak.

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