Uzun zamandır tanıtımları yapılan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak isimli eğlence programı bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak saat kaçta başlayacak?

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİM?

Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk edecek. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın ilk bölüm konukları Öykü Gürman, Selçuk Balcı, Ekin Uzunlar ve Ezgi Eyüboğlu olacak.