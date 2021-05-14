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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm neden yok? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm ne zaman?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın sunumuyla her hafta cuma akşamları Star TV'de yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı araştırılıyor. Her hafta birbirinden eğlenceli konuklarla ekrana gelen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu akşam yeni bölümünün yayınlanmayacak olması dikkat çekti. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm neden yok? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm ne zaman?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm neden yok? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm ne zaman?

Star TV 14 Mayıs Cuma yayın akışışında Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının yeni bölümünü göremeyen vatandaşlar Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm neden yok? sorusunu araştırıyor. Bayrama özel daha önce yayınlanmış bölümlerden oluşan özel bölümle seyirci karşısına çıkan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm ne zaman?

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı bu akşam özel bölümüyle ekrana geliyor. Yapım ve kanal tarafından bir açıklama yapılmasa da Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölümünün bayram nedeniyle yayınlanmadığı düşünülüyor.

Kuzey'in Oğlu Volkan Konak yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

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