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Kuzgun 12. son bölüm: Ferman, Bora'yı öldürdü! Kuzgun 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzgun 12. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizide olaylar tüm hızıyla devam ediyor. Behram'ın dedesi olduğunu öğrenen Kuzgun onu öldürmek için harekete geçti. Ancak Kuzgun'dan önce davranan birisi Behram'ın evini hava uçurdu. Behram öldü mü? Bora'nın girdiği yol ise onu Ferman'ın kurşununun hedefi yaptı. Ferman Bora'yı öldürdüğü silahı baygın olan Kuzgun'un eline tutturdu. İşte Kuzgun 13. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 12. son bölüm özeti

Kuzgun

Kuzgun 13. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Kuzgun'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son bölümde Kuzgun Behram'ın torunu olduğu gerçeğini öğrenmişti. Bu akşam yayınlanan bölümde ise babasının ve ailesinin başına gelenlerden dolayı Behram'ı öldürmeyi kafasına koyan Kuzgun, onu öldürmek için harekete geçti. Ancak Kuzgun'dan önce davranan birisi Behram'ın evini hava uçurdu. Bu sırada Kuzgun, babasının yaşadığı ile ilgili büyük soru işaretlerini netleştirmeye çalışıyor. Ferman'ın oan gönderdiği saç telleri babalık testinde pozitif çıktı. Behram öldü mü? sorusu dizinin önümüzdeki bölümlerinde cevap bulacak. Bora'nın girdiği yol ise onu Ferman'ın kurşununun hedefi yaptı. Ferman Bora'yı öldürdüğü silahı baygın olan Kuzgun'un eline tutturdu. Peki Ferman kim? Kuzgun 13. yeni bölüm fragmanı ve 12. son bölüm özeti haberimizde.

KUZGUN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun 13. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 

KUZGUN 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuzgun, büyük bir komployla karşı karşıya!

Kuzgun’un Behram Adıvar’ın torunu olduğunun ortaya çıkması, Kuzgun’u da Kudret’in asıl hedefi haline getirir.Babasının hayatta olup olmadığı konusunda kesin bir bilgiye sahip olamayan Kuzgun, Bora’yla bir pazarlık yapar ancak bir şartı vardır. Öte yandan Bora, Teo’yu Kartal’ın öldürdüğünü öğrenir ve acımasız bir intikam planı yapar. Kartal’ın ölümle yüz yüze gelmesi artık an meselesidir.

Kuzgun’un Behram’ın yerini alacak bir veliaht olduğuna inanmak istemeyen Dila, Kuzgun’u adım adım takip eder. Bu sırada, Kuzgun’un da içerisinde bulunduğu karanlık dünyada bütün dengelerini değiştirecek büyük bir patlam yaşanır. Kuzgun, ailesinin güvenliği için birkaç gün Meryem’de kalmaya karar verir. Dila’ya da birlikte gitmeyi teklif eder. Meryem, Kuzgun, Kumru ve Kartal yıllar sonra yeniden bir aradadır. Kuzgun için baba evinde duygusal anlamı çok büyük anlar yaşanacaktır. Meryem ile Dila arasında da yeni bir yüzleşme yaşanır. O sırada Kumru, Dila’nın ailesine yaptığı ihanetini öğrenir. Kuzgun ve Dila ilk kez o gece aynı yatakta yatarlar. Aralarındaki duvarlara, sırlara ve Kuzgun’un intikam isteğine rağmen, Dila ile Kuzgun’un birbirlerine duydukları derin aşk her geçen gün karşı konulması daha imkansız hale gelmeye başlar. Dila, Bora’nın Kuzgun’la ilgili tehlikeli bir planı olduğunu hissedince, Bora’nın karşısına çıkar.

Ancak Bora’nın planları Kuzgun’la sınırlı değildir. Bora, korkutucu yüzünü ilk kez Dila’ya da gösterir. Dila, Bora’nın fiziki tehdidi altındayken, Kuzgun da hem Kartal’ın hayatı hem de kendi hayatı üstünden ölümcül bir komployla karşı karşıyadır.

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