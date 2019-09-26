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HaberlerTelevizyon

Kuzgun 18. son bölüm! Kuzgun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzgun 18. son bölümü Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Burcu Biricik ile Barış Arduç'un aldığı Kuzgun'un son bölümünde, Kuzgun ile Ferman arasında yeni bir savaş başlıyor. Peki, Kuzgun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzgun

Kuzgun son bölümü izlendi. Büyük bir ilgiyle takip edilen Kuzgun'un son bölümünde, kentsel dönüşüm projesi sebebiyle Ferman ile Kuzgun arasında büyük gerilimin kapılarını açıyor.

KUZGUN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzgun’un kentsel dönüşüm projesinde Ferman’la ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı resmen başlatır. Artık her arenada bu iki isim karşı karşıya gelecektir. Kuzgun’un kendisini ortaklığa mecbur etmesinin acısını Ferman üst üste hamlelerle çıkarır. Kuzgun, önce Dila, ardından da Ferman ile önemli yüzleşmeler yaşar.

Kuzgun mahallesinin haklarını korumaya çalışırken, Ferman’ın yeni teklifiyle çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Meryem, oğlu Kuzgun’u Güneş’le bir arada görmekten mutlu olduğu için Güneş’i evlerine yemeğe davet eder. Güneş’in şüpheli hareketleri Dila’nın dikkatinden kalmaz. Kuzgunların evindeki yemeğe Dila şahit olur. Bu an, Kuzgun’la Dila arasında sarsıcı bir yüzleşme yaratır. Kuzgun, Dila’nın kendisine olan aşkının bitmediğinden emin olur. Kuzgun’un, Dila’nın Ferman’la evlenme kararına dair iddiaları, Dila üstünde çok farklı bir etki yaratacaktır.

Güneş’in Kuzgun’un hayatında kalmak için söylediği yalan, çok büyük tehlikelere gebedir. Dila, bu süreci sessizce izlemeyecektir. Ferman’ın geçmişine, ailesine dair Dila’yla paylaşacağı anlar, Dila’nın Ferman’la ilişkisinde yeni bir dönem aralar. Bu sırada Kuzgun ile Ferman arasındaki savaş ailelere sıçrar. Bir yandan ailesi, diğer yandan mahallesi için savaşan Kuzgun, kendini farkında olmadan geri dönüşsüz bir yolun içinde bulur. Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşın her geçen gün şiddetlendiğini fark eden Neşe, bu savaşa bir son vermek için çok radikal bir hamlede bulunur. Neşe’nin yıllardır herkesten sakladığı mektubun sırrı ortaya çıkacaktır.

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