Kuzgun 3. son bölümünde heyecan oldukça yüksekti. Ekran yolculuğuna yeni başlayan Kuzgun oyuncu kadrosu ve konusuyla hemen dikkatleri üstüne çekti. Dizinin son bölümünde Kuzgun'un Rıfat'ı öldürmesini kesinleştirmek isteyen Şeref, Kesik'i kurban verdi ve suçu ali'nin üstüne attı. Ancak Kuzgun bu tuzağa düşmedi ve olanları Rıfat'a anlattı. Bu bilgiler Rıfat ile Şeref hesaplaşmasında Şeref'in Kuzgun tarafından öldürülmesiyle sonuçlandı. Bu arada Kumru, babasının kayıp fotoğrafını Kuzgun'un evinde buldu ve Kartal'ın dükkanını yakan kişinin Kuzgun olduğunu anladı. Bu gerçeği Meryem'e de söyledi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Dila ile Meryem arasındaki yüzleşme görülüyor. Meryem, Dila'dan geçmişin hesabını soruyor. Kuzgun 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti haberimizde.

KUZGUN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzgun ve Dila’ya büyük tuzak!

Kuzgun ile Kesik’i yan yana gören Dila’nın kalbi paramparça olur. Dila’nın Kuzgun’a olan güveni de yara almıştır. Ona yeniden canını emanet edecek kadar güvenip güvenemeyeceğini anlamak için, tehlikeli bir hamle yapar. Bu hamle kısa bir süreliğine duygularına yenilmeleri, sımsıkı sarılmaları ile sonuçlanır.

Ama Dila, Kuzgun’u sınamaya devam edecek ve aralarında keskin bir yüzleşme yaşanacaktır. Meryem, yıllar sonra ilk kez Rıfat’ın karşısına çıkar ve ikili arasında kelimenin tam anlamı ile bir söz düellesu yaşanır. Kuzgun ile Kumru da yine yıllar sonra ilk kez karşı karşıya gelirler. Bu anlara Meryem de şahit olur ve Kuzgun’un vereceği tepkiyi, gizlice takip eder.

Kuzgun, Şeref’le yaptığı anlaşmadan sonra, Rıfat’ı ortadan kaldıracağı günün planını yapar. Ancak Kuzgun’un planı, vereceği kurbanla altüst olur. Kuzgun’un alacağı bu ağır darbeden sonra, Kuzgun ile Dila arasında iyileşmesi zor bir yara ve uçurum açılacaktır.

Kuzgun artık intikam yolculuğunda keskin bir dönemece girmiştir. Bu yolda ya ölecek, ya da hayatta kalmaya devam edecektir.