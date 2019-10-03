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Kuzgun'da dengeleri değiştirecek itiraf ve ilk öpücük! Kuzgun 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzgun dizisinin son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin son bölümünde neler yaşandı? sorusu izleyiciler tarafından soruluyor. Kuzgun'da Güneş'in Kuzgun'a Ferman'ın kuzeni olduğunu itiraf etmesi ve ilk öpücüğü, o anları gören Dila ve Ferman'da şok etkisi yarattı. İşte Kuzgun'un 20. yeni bölüm fragmanından detaylar ve son bölümde yaşananlar

kuzgun

Kuzgun'da heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Yönetmenliğini Murat Aksu ve Fiker Kadıoğlu'nun üstlendiği dizinin  başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Kuzgun'un son bölümünün ekranlarda yayınlanmasının ardından dizinin izleyicileri tarafından yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. 

KUZGUN 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak. 

 

KUZGUN 19.BÖLÜM ÖZET

Kuzgun, annesinin sakladığı büyük sırrı öğrenecek mi?

Meryem, Neşe’nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşar. Büyük bir acıyla yüzleşen Meryem, öğrendikleri karşısında ne yapacağını bilemezken tam bu sırada Kuzgun’un eve gelmesi gerginliği tırmandırır. Kumru da bu ana tanık olurken, annesinin herkesten büyük bir sır sakladığını keşfedip peşine düşecek. Ferman’la kentsel dönüşüm işinde ortak olan Kuzgun, konutlardan bazılarının açık artırmaya çıkılacağını öğrendiğinde deliye dönecek.

Dila ve Ferman’la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun’un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltecek. Kuzgun’a gittikçe yaklaşan Güneş’in devamlı evden uzakta vakit geçirmesi Neşe ve Ferman’ın dikkatini çekecek. Kuzgun da aslında Güneş’i tanımadığını fark ederken yaşanacak büyük yüzleşme gerilimi tırmandıracak.

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