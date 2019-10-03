Kuzgun'da heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Yönetmenliğini Murat Aksu ve Fiker Kadıoğlu'nun üstlendiği dizinin başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Kuzgun'un son bölümünün ekranlarda yayınlanmasının ardından dizinin izleyicileri tarafından yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı.

KUZGUN 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

KUZGUN 19.BÖLÜM ÖZET

Kuzgun, annesinin sakladığı büyük sırrı öğrenecek mi?

Meryem, Neşe’nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşar. Büyük bir acıyla yüzleşen Meryem, öğrendikleri karşısında ne yapacağını bilemezken tam bu sırada Kuzgun’un eve gelmesi gerginliği tırmandırır. Kumru da bu ana tanık olurken, annesinin herkesten büyük bir sır sakladığını keşfedip peşine düşecek. Ferman’la kentsel dönüşüm işinde ortak olan Kuzgun, konutlardan bazılarının açık artırmaya çıkılacağını öğrendiğinde deliye dönecek.

Dila ve Ferman’la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun’un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltecek. Kuzgun’a gittikçe yaklaşan Güneş’in devamlı evden uzakta vakit geçirmesi Neşe ve Ferman’ın dikkatini çekecek. Kuzgun da aslında Güneş’i tanımadığını fark ederken yaşanacak büyük yüzleşme gerilimi tırmandıracak.