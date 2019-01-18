Ekranların yeni dizisi olan Kuzgun oyuncuları kimler? Kuzgun dizisi konusu ve karakterleri sıkça merak edilen konulardan biri oldu. Henüz yayın hayatına başlamayan Kuzgun dizisi kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik'in aldığı dizi ile ilgili detaylar haberimizde...

KUZGUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğuna Bahadır İnce'nin oturduğu Kuzgun'un senaryosunu Uluslararası Emmy Ödüllü 'Kara Sevda' dizisini de kaleme alan Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz yazıyor.

Kuzgun dizisinin oyuncu kadrosu ise şöyle;

Barış Arduç: Kuzgun

Burcu Biricik: Dşla Bilgin

Settar Tanrıöğen

Hatice Aslan

Levent Ülgen



KUZGUN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Barış Arduç dizide polis olan babası Yusuf Cebeci'nin intikamını almak için 20 yıl bekleyen 'Kuzgun' karakterine hayat verecek.

Kuzgun, çocuk yaşlarda ailesinden koparıldıktan sonra 'Akça' adıyla başka bir kimlikle yaşamıştır. Korumalık yapan Kuzgun, babasının ve yaşayamadığı çocukluğunun intikamını almak için İstanbul'a dönmeye karar verir.

Burcu Biricik ise Kuzgun'un çocukluk aşkı Dila Bilgin'e hayat verecek. Avukatlık yapan Dila ile Kuzgun'un yolları yıllar sonra yeniden kesişecek. Aksiyon sahneleriyle dikkat çekecek olan dizide sık sık Dila ve Kuzgun'un çocukluk yıllarına da yer verilecek.