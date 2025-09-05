KYK başvuru şartları: Kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

GSB KYK yurt başvuru tarihlerini Dr. Osman Aşkın Bak canlı yayında basın açıklaması yaparak duyurdu.

2025-2026 KYK yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular 2-6 Eylül arasında yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt başvuruları ve yerleştirmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak şöyle dedi: "Türkiye'deki barınma sistemi dünyada bir emsal teşkil etmektedir. 2002 yılında 182 bin yatak kapasitesi varken, bu rakam 870 binin üzerine çıkmış durumda. Yurtlarımızda öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri ücretsizdir. Yurtlarımızı ayrıca pandemi ya da doğal felaketlerin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. GSB yurtları gençlerimize umut veren bir başarı alanıdır. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız da vardır. Gençlerimiz için çıtayı daha yukarıya taşıyacağız. 2025-2026 öğretim yılı için 2-6 Eylül tarihleri arasında gençlerimizin yurt başvurusunu başlatıyoruz."