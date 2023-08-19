KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023-2024 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılacak?
KYK burs başvuru tarihleri için gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. YKS tercih sonuçları beklenirken gözler KYK yurt, burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. İşte 2023-2024 KYK kredi, burs ve yurt başvurularına ilişkin detaylar...
KYK burs başvuruları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. KYK kesin burs ve yurt başvuru tarihleri adaylar tarafından beklenirken KYK burs ve kredi ücretleri ise 2024 Ocak ayında belirlenecek. KYK başvuru tarihleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 2023 KYK kredi-burs ve yurt başvuru tarihlerine ilişkin merak edilenler...
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları Ağustos ayında alınmıştı. KYK kredi ve burs başvuruları ise Ağustos ayında başlamıştı.Söz konusu durumun bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.
BAŞVURU YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'e yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.
Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
KYK KREDİ VE BURS İŞLEMLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları [şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.