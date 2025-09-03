KYK burs başvuru tarihi 2025 2026: KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs başvuru tarihi merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurusunun ardından, KYK burs ve kredi başvuru işlemleri her sene e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde KYK yurt başvuruları alındı. Peki KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
KYK burs başvuruları yurt başvuru tarihinin belli olmasının ardından gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri ardından KYK burs başvurusu e-devlet üzerinden gerçekleşecek. İşte, KYK kredi-burs başvuru tarihleri hakkında merak edilenler
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.
Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.