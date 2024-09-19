KYK burs başvuru tarihi: 2024 2025 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
KYK burs başvuru tarihleri üniversiteye gidecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Adaylar hem burs hem de kredi aynı anda alamayacak. KYK başvurusu sonucunda burs almaya hak kazanan ve eğitim şartlarını sağlayan adaylara üniversite eğitimleri süresi boyunca 2 veya 4 yıllık burs ödenmektedir. Okulun uzaması durumunda ise ödenen burs kesilmektedir. Peki, GSB 2024-2025 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ödenen kredi ve burs başvurularının alınacağı tarihler, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi ödemelerinden yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. İşte KYK burs başvuru tarihi detayları
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri henüz başlamadı. Konuya ilişkin tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NEDİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite öğrencilerinin başta eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçları için burs desteği sağlıyor. Burs başvuruları değerlendirilirken adayların ve ailesinin ekonomik durumları belirleyici oluyor.
Burs verilmeyen öğrencilere ise geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor. Burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilir.
Yurt dışında eğitim alan öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri burs müracaatında bulunabilir. Başarı kriterlerini sağlamayan adayların bursları krediye dönüşebilir. KYK burs başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat müracaat etmesine gerek bulunmuyor.