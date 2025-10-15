KYK burs başvuruları başladı. 13 Ekim'de başlayan KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman sona ereceği gündemi meşgul etmeye başladı. Burs başvurularının tamamlayan öğrenciler, KYK burs sonuçları için gözünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, burs başvurusu nasıl yapılır, burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025-2026 KYK burs ve kredi başvurularının sona ereceği tarih...