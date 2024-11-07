KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

KYK BURSUNA ZAM GELECEK Mİ?

2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti.

Burs ödemeleri yüksek lisansta 4 bin TL, doktorada 6 bin TL olarak güncellenmişti.

2025 yılında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.