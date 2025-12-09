KYK bursu ne zaman yatacak? 2026 Yeni KYK burs/kredi ödemesi ne kadar oldu?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir.

Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

BURS KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi ücretleri hakkında resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da, mevcut verilere göre ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL ödeme yapılmaktadır. Bu tutarların 2026 yılı için Aralık ayında yeniden değerlendirilerek güncellenmesi bekleniyor. Zam oranlarına göre burs miktarının yüzde 30 artması durumunda 3.900 TL, yüzde 40 artarsa 4.200 TL, yüzde 50 artarsa 4.500 TL seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor.