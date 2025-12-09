Habertürk
        KYK bursu ne zaman yatacak? 2026 Yeni KYK burs/kredi ödemesi ne kadar oldu?

        Burs ve kredi almak isteyen öğrenciler KYK bursu ödeme tarihlerini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurusu ile KYK burs ve kredi ödenekleri hesaplara geçiyor. KYK burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar taahhütname onayını yaptıktan sonra ilk ödemelerini almaya başlayacaklar. Peki KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında, hangi tarihte? 2026 KYK burs/kredi ödemesi ne kadar oldu?

        Giriş: 09.12.2025 - 16:44 Güncelleme: 09.12.2025 - 16:44
        KYK burs ödemesi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. KYK burs ve kredi ödemelerinin 2025-2026 yılı için ekim ayında başlatılması bekleniyordu. Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki KYK burs ödemesi ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir.

        Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

        BURS KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

        2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi ücretleri hakkında resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da, mevcut verilere göre ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL ödeme yapılmaktadır. Bu tutarların 2026 yılı için Aralık ayında yeniden değerlendirilerek güncellenmesi bekleniyor. Zam oranlarına göre burs miktarının yüzde 30 artması durumunda 3.900 TL, yüzde 40 artarsa 4.200 TL, yüzde 50 artarsa 4.500 TL seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor.

        İLK ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

        KYK burs ve kredi ödemelerinin 2025-2026 yılı için ekim ayında başlatılması bekleniyordu. Ancak, şu ana kadar 6 Kasım 2025 itibarıyla herhangi bir toplu ödeme açıklaması yapılmadı. Öğrenciler, ödeme tarihleri hakkında detaylı bilgiyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi kanallarından takip etmeye devam ediyor.

