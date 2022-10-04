Yerleştirmede 2. faz sonunda 60 ilde yedeksiz bir şekilde il merkezlerinde başvuran herkesin yerleştiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bu süreçlerin sonunda il il, ilçe ilçe yaptığımız detaylı çalışmalarımızı, fazlarımızı başarıyla tamamlayacağız. İnşallah 3 Ekim'de yeni bir süreç var. Yatay, dikey geçiş, yüksek lisans, ve doktora yapacak arkadaşlar ek kontenjan vesilesiyle özel yetenekle yerleşen arkadaşlarımızın da bir başvuru süreci olacak. Bunu da 3-5 Ekim tarihlerinde alacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, üniversiteler için şehir değiştirecek öğrenciler için de gar, havalimanı ve otogarlar da bakanlık stantlarının olacağını, gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.