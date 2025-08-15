KYK yurt başvuruları için geri sayım sürüyor. 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar, KYK yurt başvurularının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Öğrenciler gerekli olan belgeleri tamamlaması durumunda başvurularını belirtilen tarih aralığında e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, "KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, yurt ücreti ne kadar?" İşte detaylar...