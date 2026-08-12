KYK yurt başvuruları ne zaman 2026? GSB yurt başvuruları başladı mı, başvuru tarihleri belli oldu mu?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen milyonlarca adayın gündeminde bu kez KYK yurt başvuruları yer alıyor. Farklı şehirlerde eğitim görecek öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınacak yurt başvurularının başlayacağı tarihi araştırıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması beklenirken, gözler GSB'den gelecek resmi duyuruya çevrildi. Geçmiş yıllarda tercih ve yerleştirme sonuçlarının ardından başlayan başvuru sürecinin bu yıl da benzer şekilde ilerlemesi öngörülüyor. "KYK yurt başvuruları başladı mı?", "GSB yurt başvuruları ne zaman?" ve "KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2026 GSB yurt başvurularına ilişkin son durum ve merak edilen detaylar…
YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite adayları tercih sürecine hazırlanırken, bir yandan da barınma planlarını yapmaya başladı. KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanacak başvuru takvimini bekliyor. 2026 yılı KYK yurt başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Başvuruların üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte öğrencilerin merak ettiği tüm ayrıntılar…
KYK YURT BAŞVURULARI 2026 BAŞLADI MI?
Hayır. 2026 yılı KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuru takvimiyle ilgili resmi açıklama yapılmadı.
Üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 yılına ilişkin resmi başvuru takvimi henüz yayımlanmadı.
Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başvuru ekranını erişime açması bekleniyor.
Başvuru tarihleri netleştiğinde GSB tarafından kamuoyuna duyurulacak.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.
Öğrenciler;
e-Devlet sistemine giriş yapacak,
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt Başvurusu hizmetini seçecek,
İstenen bilgileri eksiksiz dolduracak,
Başvurularını elektronik ortamda onaylayacak.
Başvurular ücretsiz olarak alınacak.
KYK YURTLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
KYK yurtlarına;
İlk kez üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler,
Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen adaylar,
Lisansüstü eğitim gören öğrenciler (ilgili şartları sağlamaları halinde),
Özel öğrenci statüsü dışında örgün eğitim alan öğrenciler
başvuruda bulunabilecek.
Kesin başvuru şartları yayımlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak
KYK YURTLARINDA DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
Başvurular; öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumları ile çeşitli kriterler dikkate alınarak değerlendiriliyor. Yerleştirme işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştiriliyor.
2026 yılına ilişkin başvuru takvimi, yurt ücretleri ve kayıt tarihleri açıklandığında ayrıntılar da netlik kazanacak.