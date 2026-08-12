YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite adayları tercih sürecine hazırlanırken, bir yandan da barınma planlarını yapmaya başladı. KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanacak başvuru takvimini bekliyor. 2026 yılı KYK yurt başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Başvuruların üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte öğrencilerin merak ettiği tüm ayrıntılar…