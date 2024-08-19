KYK yurt başvuru ücretleri ne kadar oldu?
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) duyuruları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Binlerce kişi tarafından gözler KYK ücretlerine çevrildi. 19 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıtları sonrasında, 3, 4, 6 ve 8 kişilik KYK yurtlarının ücretleri araştırılmaya başlandı. Peki, 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurtlarının fiyatları ne kadar olacak ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
Bilindiği gibi, KYK yurt fiyatları, oda tiplerine göre değişiklik gösteriyor. Gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrilirken, GSB KYK yurt başvuruları da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, 3, 4, 6 ve 8 kişilik KYK yurt odalarının güncel ücretleri merak ediliyor. İşte KYK yurtlarıyla ilgili fiyat detayları...
2024-2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2024-2025 KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Üniversite kayıt işlemleri 23 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. KYK yurt başvurularının üniversitelere kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.
2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. Konu ile ilgili GSB’den resmi bir açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti. Bu yılki KYK yurt ücretleri açıklandığında haberimize eklenecektir.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.