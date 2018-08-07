KYK yurt kayıt tarihi açıklandı. 2018 YKS'ye katılan adaylardan sonuçlarını öğrenerek tercih yapacakları üniversitelerin bulundukları konumdaki KYK yurtlarında barınmak isteyenler, yurt kayıt tarihlerini merak ediyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuru tarihi de belli oldu. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, 2018 KYK yurt kayıt tarihi hakkında açıklama yaptı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2018 KYK yurt kayıtları hakkında detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2018

Bakan Yardımcısı Aksu, KYK yurt kayıtları hakkında yaptığı açıklamada, yurt müracaatlarının 3 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

İşte Aksu'nun KYK yurt kayıtları hakkında yaptığı açıklama;

"Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa bir sürede gerekli araştırmaları yaptıktan sonra öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştireceğiz."

"YURTLARIMIZ, ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİMİNE GÖRE KURGULANIYOR"

"Biz sadece bir yatakhane ve yemekhane hizmeti sunmuyoruz." diyen Sinan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencimizin burada sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ikinci bir okul olarak dizayn ettiğimiz yurtlarda canı hiçbir şekilde sıkılmadan, diğer ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir barınma imkânı sunuyoruz. Hizmet etmek bizim için bir mutluluk. Üniversitelerle ve devlet kurumlarıyla ortak çalışmalarımız devam edecek. Yurt konusunda, Türkiye'de yurda girmek için tek bir öğrenci kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim. İnşaatı ve projesi devam eden yurtlarımız bittiğinde Türkiye'de yurt problemi ortadan kalkacak. Bu da kısa zamanda sonuçlanacak. 670 bin yatak kapasitesiyle dünyada sayılıyızdır. Çoğu yerde yoktur."

Aksu, üniversite öğrencilerini askeri bir disiplinle yönetmediklerine dikkati çekerek, "Kurallar ve kaideler bütünüyle yönetiyoruz. Yurtlarımız, öğrencilerimizin eğitimine göre kurgulanmış. Bunları toplayınca öğrencinin eğitime ve okumaya odaklanmaktan başka bir problemi kalmıyor." değerlendirmesini yaptı.

KYK YURT İŞLEMLERİ E-DEVLET'TE

Milyonlarca öğrenciye burs/kredi hizmeti sunan, binlerce gence bünyesindeki yurtlarda ev sahipliği yapan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; gençlere daha kolay ve hızlı hizmet sunmak amacıyla yurt ve burs/kredi ile ilgili başvuru, onay ve iptal işlemlerini e-Devlet’e taşıdı.



Gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet kalitesini her geçen gün artıran KYK, başvuru döneminde yurt ve burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden almakla birlikte yıl içerisinde de burs/kredi nakil, iptal ve erteleme işlemlerini dilekçe gerekmeksizin online olarak almaya devam ediyor.



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