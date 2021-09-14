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Haberler Gündem Eğitim KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 YURT-KUR başvuru tarihleri belli oldu mu?
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KYK yurt başvuru sonuçları 2021 - 2022 | e-Devlet KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Özellikle şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler heyecan içerisinde KYK yurt başvuru sonuçlarını merak ediyor. 12 Eylül'de başvuruların sona ermesinin ardından sonuçların bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. İşte, e-Devlet KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 YURT-KUR başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK yurt başvuru sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Başvru süreci 12 Eylül Pazar günü sona erdi. Başvruların ardından sonuçlar KYK e-Devlet uzantısı üzerinden öğrenilecek. Sonuçların bugün veya yarın yayınlanması bekleniyor.

İşte e-Devlet KYK yurt başvuru sorgulama ekranı...

KYK YURT BAŞVURULARI

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yaptı.

Şimdi gözler KYK yurt sonuçlarında. Yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih bulunmuyor. Ancak sonuçların bugün veya yarın yayınlanması bekleniyor.

KYK SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

KYK BURSUNDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER,

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

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