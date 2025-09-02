KYK yurt başvurusu e devlet ekranı! 2025 2026 GSB KYK yurt ve burs/kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?
YKS tercih sonuçları sonrası KYK yurt ve burs başvuru tarihi gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025-2026 takvimi ile KYK yurt başvurusu başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Yükseköğretim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt başvuruları başladı. 2-6 Eylül arasında öğrencilerin başvurularını bekliyoruz." dedi. Peki KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte KYK yurt ve burs başvuru tarihi ile ilgili detaylar
KYK yurt ve burs başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan açıklama geldi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih merak ediliyordu. E-Devlet üzerinden alınacak olan başvurular için tarih bilgisi geldi. Özellikle şehir dışında okumaya gidenler için KYK yurt başvuru tarihleri büyük önem taşıyor. Peki KYK yurt başvuru tarihi ne zaman ve yurt başvurusu nasıl yapılır, burs başvurusu ne zaman?
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!
GSB KYK yurt başvuru tarihlerini Dr. Osman Aşkın Bak canlı yayında basın açıklaması yaparak duyurdu.
2025-2026 KYK yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular 2-6 Eylül arasında yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt başvuruları ve yerleştirmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak şöyle dedi: "Türkiye'deki barınma sistemi dünyada bir emsal teşkil etmektedir. 2002 yılında 182 bin yatak kapasitesi varken, bu rakam 870 binin üzerine çıkmış durumda. Yurtlarımızda öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri ücretsizdir. Yurtlarımızı ayrıca pandemi ya da doğal felaketlerin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. GSB yurtları gençlerimize umut veren bir başarı alanıdır. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız da vardır. Gençlerimiz için çıtayı daha yukarıya taşıyacağız. 2025-2026 öğretim yılı için 2-6 Eylül tarihleri arasında gençlerimizin yurt başvurusunu başlatıyoruz."
KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
1.tip ve 2. tip: Yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.
3.tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
5.tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KYK burs başvuruları Ekim ayının ikinci haftasında alınmıştı. KYK burs başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. KYK burs başvuruları yurt başvurularından sonra başlıyor.