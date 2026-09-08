KYK yurt nakil başvuruları ne zaman alınacak? 2026-2027 KYK yurtlar arası isteğe bağlı nakil işlemleri nasıl yapılır?

KYK YURT NAKLİNDE ÜCRET FARKI OLUŞUR MU?

Nakil yapılan yurdun ücret ve güvence bedeli, öğrencinin önceki yurduna göre farklı olabilir. Bu durumda oluşan ücret farkının ayrıca ödenmesi gerekiyor. Öğrencilerin Ziraat Bankası yurt ücreti ödeme ekranını kontrol ederek ödemelerini süresi içinde tamamlaması gerekiyor.