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        Haberler Bilgi KYK yurt nakil başvuruları ne zaman alınacak? 2026-2027 KYK yurtlar arası isteğe bağlı nakil işlemleri nasıl yapılır?

        KYK yurt nakil başvuruları ne zaman alınacak? 2026-2027 KYK yurtlar arası isteğe bağlı nakil işlemleri nasıl yapılır?

        KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, farklı bir yurda geçiş yapmak için nakil başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. GSB'nin yurtlar arası isteğe bağlı nakil uygulamasında öğrenciler, sistemde kendilerine sunulan yurtlar arasından tercih yapabiliyor. Peki, GSB ile KYK yurt nakil ne zaman? İşte, 2026-2027 yurtlar arası isteğe bağlı nakil işlemleri hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 14:46 Güncelleme:
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        2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde yurtlar arası isteğe bağlı nakil işlemleri yer aldı. Kaldığı yurttan başka bir yurda geçmek isteyen öğrenciler, KYK yurt nakli nasıl yapılır, başvurular nereden alınır ve kaç kez nakil yapılabilir? sorularına yanıt arıyor. KYK yurt nakil başvuruları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra GSBB Biz uygulaması üzerinden yapılabiliyor. İşte, 2026-2027 KYK yurt nakil başvurularına ilişkin detaylar...

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        KYK YURT NAKİL NE ZAMAN?

        KYK yurtlarında nakil işlemleri, yurt yerleştirme sürecinin ardından öğrencilerin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

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        KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Yurtlar arası isteğe bağlı nakil işlemleri GSB BİZ uygulaması veya biz.gsb.gov.tr üzerinden yapılıyor. Öğrenciler, GSB Biz uygulaması üzerinden okul-yurt yakınlığına göre sistemde kendilerine gösterilen yurtlar arasından nakil talebinde bulunabiliyor.

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        KYK YURT NAKLİNDE ÜCRET FARKI OLUŞUR MU?

        Nakil yapılan yurdun ücret ve güvence bedeli, öğrencinin önceki yurduna göre farklı olabilir. Bu durumda oluşan ücret farkının ayrıca ödenmesi gerekiyor. Öğrencilerin Ziraat Bankası yurt ücreti ödeme ekranını kontrol ederek ödemelerini süresi içinde tamamlaması gerekiyor.

        5

        KYK YURT DEĞİŞİKLİĞİ KAÇ KEZ YAPILABİLİR?

        Öğrenciler, aynı eğitim-öğretim dönemi içinde isteğe bağlı olarak en fazla iki kez yurt değişikliği talebinde bulunabiliyor. Nakil işlemlerinde okul-yurt yakınlığı ve öğrencinin yerleştirmeye esas kriterleri dikkate alınıyor.

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        KYK YURT NAKLİ SONRASI ÖDEME NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

        Nakil sonrasında yurt ücreti veya güvence bedeli farkı oluşan öğrencilerin, oluşan ücret farkını Bakanlık tarafından belirlenen süre içerisinde ödemesi gerekiyor. Bu süre içinde gerekli ödemenin yapılmaması halinde öğrencinin yurt kaydı silinebiliyor.

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        KYK YURT NAKLİ ÇIKAN ÖĞRENCİ YENİ YURDUNA NE ZAMAN GİTMELİ?

        Nakil işlemi tamamlanan öğrencinin yeni yurduna geçiş işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Öğrencinin nakil sonrasında yurda giriş yapamayacağı durumlarda ise ilgili yurt yönetimiyle iletişime geçmesi gerekiyor.

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