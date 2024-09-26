Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında hayata geçirilen Yurt Time Spor projesinin başvuru sonuçları açıklandı.

1 Ekim – 31 Ocak tarihleri arasında birinci dönemi uygulanacak projeye 88 bin 160 öğrenci başvurdu.

Akademik başarı ve burs/kredi durumu esas alınarak değerlendirilen başvuruların sonucuna göre projenin ilk döneminde 9 bin 585 öğrenci görev alacak.