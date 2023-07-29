KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? 2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS tercih süreci devam ederken KYK yurt ve burs başvuru tarihleri araştırması sıklaştı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi üniversite tercihini şehir dışında yapanlar "KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğrencilerin gözü Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, 2023 KYK kredi, burs ve yurt başvuru tarihleri iele ilgili detaylar...
KYK başvuruları üniversite tercih sürecinin başlamasıyla beraber gündeme geldi. Binlerce üniversite öğrencisi KYK yurt ve burs/kredi başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, 2023 KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihlerine dair detaylar...
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz sene KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu sene de ilk yerleştirme işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.
Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.