KYK yurtları yurt dışından gelecek öğrenciler için hazırlandı - SAMSUN

Yurt dışından uçakla Samsun'a gelecek öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ilk etapta KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina/gözetim altına alınarak misafir edilecek.KYK Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu ve KYK Karadeniz Öğrenci Yurdu da dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilerek karantina/gözetim altına alınacak öğrenciler için hazır bulunduruluyor.Yurtların önünde ise güvenlik ekipleri önlem aldı.
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