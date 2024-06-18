Kylian Mbappe'den kötü haber!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, EURO2024'te Avusturya ile oynadıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

Deschamps, sakatlanan ve oyundan çıkan Kylian Mbappe için, "Muhtemelen burnu kırıldı." ifadelerini kullandı.

Fransız teknik adam, "Burnu hiç iyi durumda değil, durumunu göreceğiz. Açıkçası bu gecenin olumsuz yanı bu. Bizim için can sıkıcı bir durum." dedi.