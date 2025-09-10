Habertürk
        Kylian Mbappe: Umarım çocuklarım futboldan nefret eder - Futbol Haberleri

        Kylian Mbappe: Umarım çocuklarım futboldan nefret eder

        Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, özel röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, "Umarım çocuklarım futboldan nefret eder" dedi.

        Giriş: 10.09.2025 - 12:28 Güncelleme: 10.09.2025 - 12:28
        1

        Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, L'Equipe Magazine'e verdiği uzun ve içten röportajda hem kariyerine hem de futbol dünyasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        2

        26 yaşındaki süperstar, göz önünde olmanın getirdiği baskıdan, PSG ile yaşadığı krizden ve futbolun perde arkasında yaşanan zorluklardan samimi bir şekilde söz etti.

        3

        "FUTBOL OLDUĞU GİBİ… AMA HAYAT HARİKA"

        Mbappe, futbola olan tutkusunun onu bugüne taşıdığını ancak futbol dünyasının iç yüzünün çoğu zaman yıpratıcı olduğunu vurguladı:

        "Futbol dünyası değişmez. Ben bu dünyanın ne olduğunu kabullenmiş durumdayım. Ama hayat, futbol değil. Hayat gerçekten harika. Dürüst olmak gerekirse bu tutkum olmasaydı, futbol beni çoktan tiksindirmiş olurdu."

        4

        "UMARIM ÇOCUKLARIM FUTBOLDAN NEFRET EDER"

        Röportajda, gelecekteki çocuklarının futbolla ilgilenip ilgilenmeyeceği sorulduğunda ise Mbappe'nin verdiği yanıt oldukça netti:

        "Umarım futboldan nefret ederler (gülüyor). Elbette top onlardan uzak olmayacak ama ben çocuklarıma bu dünyanın içine girmelerini asla tavsiye etmem."

        5

        PSG İLE KRİZ DEVAM EDİYOR

        Yıldız oyuncu, geçen yıl PSG ile yaşadığı ayrılık sürecine ve hala devam eden hukuki mücadeleye de değindi.

        2024'te yaşanan maaş ve prim anlaşmazlığı nedeniyle kulüpten yaklaşık 55 milyon euro alacağı olduğunu söyleyen Mbappe, harcama baskısının da psikolojik bir yük getirdiğini ifade etti:

        "Ne kadar çok paran olursa, o kadar çok problemin olur. Bazı insanlar senin çocukluğundaki halini görmek istiyor ama artık aynı kişi değilsin."

        6

        "AYNI YOLDA YÜRÜYEMEYEBİLİRİZ"

        Mbappe, zamanla bazı ilişkilerin değiştiğini de kabul ediyor:

        "Eğer seninle birlikte büyüyenler bu yolculuğu sürdürebiliyorsa bu harika. Ama bazen bu mümkün olmuyor. Bu bağın koptuğu anlamına gelmez ama o ilişki artık işlemiyordur."

        7

        SAHADA MBAPPE YİNE MBAPPE

        Tüm bu samimi açıklamaların yanında, sahadaki performansı da formunun iyi olduğunu gösteriyor. Fransa formasıyla Ukrayna ve İzlanda maçlarında bir gol ve bir asistle etkili olan Mbappe, Real Madrid'de de sezona fırtına gibi girdi: 3 maçta 4 gol.

        8

        Yani saha içinde işler yolunda. Ancak Mbappe, saha dışında çok daha fazla düşünmeye ve sorgulamaya başlayan bir lider profili çiziyor.

        Oyunun sadece oyundan ibaret olmadığını bilen, buna rağmen hala tutkuyla sahaya çıkan bir yıldız...

