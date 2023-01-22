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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kylie Jenner, oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü gösterdi

Kylie Jenner, geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Travis Scott'tan yeniden ayrılmıştı. 11 aylık oğlu Wolf'un adını değiştirdiğini duyuran Jenner, ilk kez çocuğunun fotoğrafını paylaştı

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  • Kardashian ailesinin en küçüğü Kylie Jenner, oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü gösterdi - Magazin haberleri

    Kylie Jenner ile sevgilisi Travis Scott, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini bir kez daha sonlandırmıştı. Stormi adında bir kızları bulunan ikili, geçtiğimiz yıl oğulları Wolf'u kucaklarına alarak ikinci kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
  • Kardashian ailesinin en küçüğü Kylie Jenner, oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü gösterdi - Magazin haberleri

    "ADINI DEĞİŞTİRDİĞİMDE SİZE HABER VERİRİM" DEMİŞTİ

    Doğumdan sonra bebeğinin adını değiştirdiği yönündeki iddialara açıklık getiren Jenner, "Bebeğimin adı hala 'Wolf.' Değiştirdiğimde size haber veririm" demişti. 
  • Kardashian ailesinin en küçüğü Kylie Jenner, oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü gösterdi - Magazin haberleri

    İŞTE OĞLUNUN YENİ ADI...

    Kylie Jenner, yaptığı açıklamalardan sonra oğlunun yeni adını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Böylelikle ilk kez 11 aylık oğlunun yüzünün göründüğü fotoğrafları da yayınlayan Jenner, bebeğinin adını 'Aire' olarak değiştirdiğini ifade etti.
  • Kardashian ailesinin en küçüğü Kylie Jenner, oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü gösterdi - Magazin haberleri

    "SENİ SEVİYORUM"

    Kylie'nin annesi Kris Jenner da yaptığı yorumda torununa "Seni seviyorum Aire Webster" sözleriyle seslendi.
  • Kardashian ailesinin en küçüğü Kylie Jenner, oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü gösterdi - Magazin haberleri

    "ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİM"

    Daha önce de doğumuyla ilgili konuşan Kylie Jenner, "Kızım Stormi'nin doğumunda yaşadığım deneyimden çok daha zor bir süreç geçirdim" ifadelerini kullanmıştı.
  • Kardashian ailesinin en küçüğü Kylie Jenner, oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü gösterdi - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"

    Hem mental hem de fiziksel anlamda çok zor bir dönem geçtiğini belirten Jenner, "Benim için hiç kolay değildi" demişti.
  • Kardashian ailesinin en küçüğü Kylie Jenner, oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü gösterdi - Magazin haberleri

    "NOEL TATİLİNİ BİRİLİKTE GEÇİRMEYİ HEDEFLEMİŞLERDİ"

    Öte yandan bir dargın bir barışık aşk yaşayan ve birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda yeniden sonlandıran Kylie Jenner ile Travis Scott'a yakın bir kaynak, "Yeniden ayrıldılar. Noel tatilini birlikte geçirmeyi hedeflemişlerdi ama Kylie, arkadaşları ve ailesiyle Aspen’e gitmeyi tercih etti" açıklamasında bulunmuştu.
  • Kardashian ailesinin en küçüğü Kylie Jenner, oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü gösterdi - Magazin haberleri

    'AÇIK İLİŞKİ'YE YALANLAMA

    2017'de Coachella Müzik Festivali'nde Travis Scott ile aşk yaşamaya başlayan reality show yıldızı Kylie Jenner, 2019 yılında rapçi ile yollarını ayırmıştı. Çift, 2021'de yeniden bir araya gelmişti.

    Ayrıca Kylie Jenner ile Travis Scott'ın 'açık ilişki' yaşadığı iddia edilmişti. Fakat, çift bu iddiayı yalanlamıştı.

    Fotoğraflar: Splash News, Instagram

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