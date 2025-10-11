L'Etape Türkiye by Tour de France Yeşilay Aile ve Çocuk Parkuru yarışı tamamlandı

L'Etape Türkiye by Tour de France Yeşilay Aile ve Çocuk Parkuru gerçekleştirildi.

Beykoz Spor Ormanı'nda özel hazırlanan parkurdaki bisiklet yarışına aileler ve çocuklar katıldı.

Fuar ve etkinlik alanında da vakit geçiren katılımcılar yarışın sonunda madalyalarını aldı.

Bağımlılıkla mücadelede sporun önemine dikkati çeken Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Spor yalnızca fiziksel bir aktivite değil aynı zamanda psikolojik bir dönüşüm aracı. Bağımlılıkla mücadelede en etkili önleyici unsurlardan biri. Bizler de sporun bu güçlü etkisine inanarak Yeşilay Spor Kulüpleri bünyesinde düzenli olarak spor faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bisiklet de bunlardan biri. Yeşilay Spor Kulüpleri olarak her ay valiliğimiz tarafından belirlenen güzergahlarda bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Fransa Bisiklet Turu'nun İstanbul ayağının bir paydaşı olduk. Fransa Bisiklet Turu'nun halk ayağını Yeşilay bünyesinde çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Çocuklar çok heyecanlı ve çok mutlu buradaki tesis tamamen bisiklet üzerine yapılmış bir yatırım. Büyük bir heyecan var." diye konuştu.

