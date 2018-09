L'Oréal Türkiye’nin kadınların bilime olan katkısına, bilimde cinsiyet eşitliğine dikkat çekmeyi ve rol modeller oluşturmayı hedefleyen bu programında “Malzeme Bilimleri” ve “Yaşam Bilimleri” kategorilerinde seçilen genç ve yetenekli 6 bilim kadınının her birine, araştırmalarında kullanılmak üzere 50 Bin TL burs veriliyor.

L'Oréal Türkiye’nin kadınların bilime katkısını desteklemek ve bilimde cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla 16 yıldır UNESCO iş birliğiyle hayata geçirdiği “Bilim Kadınları İçin” programının ödül töreni, Jülide Ateş’in sunumu ve Grand Pera Emek Sineması’nın etkileyici atmosferinde 25 Eylül Salı günü gerçekleştirildi. İş, ekonomi ve akademi dünyasından profesyonellerin, güzellik sektörü çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği törene ayrıca çok sayıda üniversite öğrencisi de katıldı.

Açılış konuşmalarını L'Oréal Türkiye Genel Müdürü Laurent Duffier ve UNESCO Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’un yaptığı törende, Malzeme Bilimleri kategorisinde Dr. Serim Kayacan İlday (Bilkent Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi-UNAM), Dr. Sündüs Erbaş Çakmak (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi) ve Doç. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz (İstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü), Yaşam Bilimleri kategorisinde Dr. Ceyda Açılan Ayhan (Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi), Dr. Nurcan Tunçbağ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü Sağlık Bölümü) ve Dr. Selvi Durmuş Erim (İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı) 2018’in bilim kadınları olarak belirlendi.

Burs kazanan bilim kadınları; akademik özgeçmişleri, projelerinin bilime yaptığı katkı, uygulanabilirliği, bilimsel yeniliği ve sürdürülebilirliği gibi kriterler göz önüne alınarak UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bağımsız jürisi tarafından seçildi.

Seçilen bilim kadınları, ödül töreninde “FWIS Talks” adıyla gerçekleştirilen bilimsel söyleşide, katılımcılara araştırmalarının amacını, neye odaklandığını önemli noktalarıyla anlatarak projeleri hakkında detaylı bilgi verdiler. Ardından sahneye; 2017 yılında “Bilim Kadınları İçin” programında ödüle layık görülen ve ardından 2018 yılında Türkiye’yi temsilen “Uluslararası Yükselen Yetenek” seçilen Doç. Dr. Duygu Sağ çıkarak yaşadığı “Bilim Kadınları İçin” serüvenini ve deneyimlerini konuklarla paylaştı.

Günümüzde bilim insanlarının sadece %30’u kadın ve bilim alanında Nobel Ödülleri’nin yalnızca %3’ü kadınlara veriliyor. Bu sebeple son 20 yıldır L'Oréal Kurumsal Vakfı, UNESCO iş birliğiyle bilimsel araştırma yapan bilim kadınlarının sayısını arttırmayı teşvik eden çalışmalar hayata geçiriyor. Biyo-çeşitliliğin korunmasından genlerin sırlarını çözmeye, hastalıklar için çare bulmaktan, evreni keşfetmeye kadar; her kıtada, bilimin her seviyesinde çalışan bu olağanüstü kadınlar, hayatlarını bilginin ilerlemesine ve insanlığın iyileştirilmesine adıyor. Programın uluslararası kısmında her kıtadan 1 üstün bilim kadını olmak üzere toplam 5 Bilim Kadını ödüllendiriliyor. Ayrıca her yıl 15 genç ve yetenekli Bilim Kadını’na da “Uluslararası Yükselen Yetenek” ödülü veriliyor. Programın Türkiye kısmında ise her yıl, 40 yaş altında 6 genç ve yetenekli bilim kadınının her biri, araştırma ve projelerinde kullanılmak üzere 50 Bin TL burs ile ödüllendiriliyor.

“Bilim Kadınları İçin” programına dünyada en çok destek veren 5.ülke olan Türkiye’de bu yıl, programın 16. Yılı kutlanıyor. Bu süreçte 94 bilim kadınına burs desteği verildi. Bu isimlerden Profesör Ayşe Erzan Uluslararası Büyük Ödül alırken, Doç. Dr. Bilge Demirköz, Doç Dr. Ahu Arslan Yıldız ve son olarak Doç. Dr. Duygu Sağ, “Uluslararası Yükselen Yetenek” ödülüne layık görüldü.

Bu yıl seçilen Bilim Kadınları’nın tanıtıldığı toplantıda ve ödül töreninde konuşan L'Oreal Türkiye Genel Müdürü Laurent Duffier; “Uluslararası alanda 20, Türkiye’de 16 yıldır UNESCO iş birliği ile sürdürülen ‘Bilim Kadınları İçin’ programı, bizim en kıymetli projelerimizden biri. Dünyanın her yerinden araştırmacı bilim kadınlarını global olarak teşvik eden L’Oréal, bugüne kadar 112 ülkeden 2.500’den fazla kadına ulaştı. Biz L’Oréal Türkiye olarak 16 yıldır genç ve yetenekli bilim kadınlarının araştırmalarını verdiğimiz burs ile ödüllendiriyoruz. 16 yılda 94 bilim kadınını ödüllendirerek tüm dünyada en fazla bursiyere sahip 5. ülke konumundayız ve bununla gurur duyuyoruz. Dünya genelinde her 3 araştırmacıdan yalnızca biri kadın ve bilimsel yüksek akademik pozisyonların sadece %11’inde kadınlar bulunuyor. Son 10 yılda bilimsel araştırmalarda kadınların oranının yalnızca %12 arttığı görülüyor. Bilim kariyerinin her aşamasında kadınlar ciddi anlamda az temsil ediliyor. Lisede bilim konusunda uzmanlaşmak isteyen kadın oranı %50’yken üniversitede %32’ye, master aşamasında %30’a ve doktorada %25’lere kadar düşüyor. Bilim alanındaki araştırmacıların sadece %30’u, Nobel ödülü kazananların ise sadece %3’ü kadın. İşte bu yüzden bilim alanında kadınların önündeki engelleri aşmaları için uluslararası ve ulusal olarak destek vermeyi sürdürüyoruz. Türkiye’nin rakamlarına gelecek olursak; 2015 UNESCO raporuna göre 10 yılda Bilim Kadını sayımız 2 kat arttı. Bilim alanında kadınlarımızın payı %36 olarak öne çıkıyor. L'Oréal Türkiye olarak bu oranı arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü ‘Dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var’ ve biz bilim kadınlarının dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.







