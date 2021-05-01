Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi La Casa De Papel'in 5. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla La Casa De Papel 5. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

Profesör olarak tanıdığımız Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi. Ancak yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili henüz dizinin yapımcılarından ve Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi ancak dizinin 2021'de başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor...

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI