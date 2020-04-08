La Casa De Papel'in Helsinki'sinden 'İstanbul' itirafı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazin
ABONE OL

La Casa De Papel'in Helsinki'sinden 'İstanbul' itirafı

Netflix’in fenomen haline gelen dizisi La Casa De Papel'de 'Helsinki' karakterine hayat veren oyuncu Darko Peric, Barcelona Kulübü'nün YouTube kanalı için yapılan bir röportajda “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi. Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından paylaşılan bu görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Helsinki’nin İstanbul itirafına kayıtsız kalmayarak, ‘Helsinki haklı’ mesajını yolladı

La Casa De Papel
HABERTURK.COM

Netflix'te yayınlanan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran İspanyol dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden 'Helsinki'ye hayat veren Sırbistanlı oyuncu Darko Peric, İspanyol kulübü Barcelona'nın YouTube kanalı için yapılan bir röportajda hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Peric'in “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna verdiği “İstanbul” yanıtı ise olay oldu.

İMAMOĞLU’NDAN HELSİNKİ MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Peric'in bu yanıtını Twitter hesabında paylaşarak 'Helsinki haklı' yorumunu yaptı. İmamoğlu'nun paylaşımı da rekor beğeni ve retweet aldı.

'OSMAN' SAHNESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

La Casa De Papel’in 4. sezonu geçtiğimiz hafta, tüm dünyada aynı anda yayınlanmış ve yine izlenme rekorları kırmıştı.

Dizinin Türkiye'deki hayranları ise uzun süredir dizide 'İstanbul' adında bir karakter görmeyi beklerken 'Osman' adında işkenceci bir Türk'le karşılaşınca hayal kırıklığına uğramıştı.

Sosyal medyada Netflix'in başka yabancı yapımlarında da Türkleri 'kötü adam' olarak gösterdiği belirtilip "Bu dizide de Türkler işkenceci Osman olarak çıktı. Bu tesadüf olamaz" yorumları yapılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ünlü isimlerin makyajsız halleri - Magazin haberleri
MAGAZİNSıfır makyaj Sıla!
Kenan Doğulu'dan duygusal mesaj - Magazin haberleri
MAGAZİNKenan Doğulu'dan duygusal mesaj
Koronavirüs Jennifer Lopez-Alex Rodriguez çiftini de vurdu - Magazin haberleri
MAGAZİNKorona ünlü çifti de vurdu
Ece Erken: Herkes kınadığını yaşayabilir - Magazin haberleri
MAGAZİN'Herkes kınadığını yaşayabilir'
Ünlü isimlerden koronavirüs (corona virüsü) önlemi! Eve kapandılar... - Magazin haberleri
MAGAZİN"Güzel günlerde buluşalım inşallah"
Mazhar Alanson: Koronavirüsü (corona virüsü) olsa ben ona yine sarılırım - Magazin haberleri
MAGAZİN'Korona olsa da sarılırım'
Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüse yakalandı! Dilan Çıtak kimdir? - Magazin haberleri
MAGAZİNKoronavirüse yakalandı
Koronavirüse (corona virüsü) yakalanan Esra Balamir: Grip zannettim - Magazin haberleri
MAGAZİN'Grip zannettim'
Bade İşçil'i çıldırtan görüntü - Magazin haberleri
MAGAZİNBade'yi çıldırtan görüntü
Yavuz Bingöl dede oldu - Magazin haberleri
MAGAZİNYavuz Bingöl dede oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X