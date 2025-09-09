Habertürk
        Haberler Magazin 'La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó, hamile olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

        'La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó, hamile olduğunu açıkladı

        'La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó, 9 yıllık ilişkilerinin ardından Arjantinli oyuncu sevgilisi Chino Darín ile ilk bebeklerini kucaklamaya hazırlanıyor

        Giriş: 09.09.2025 - 20:32 Güncelleme: 09.09.2025 - 20:32
        'La Casa De Papel'in Tokyo'su hamile
        'La Casa De Papel' dizisinin Tokyo'su Úrsula Corberó, hayranlarını sevindiren bir haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

        Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu Chino Darín ile dokuz yıllık ilişkilerinin ardından ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı.

        35 yaşındaki Corberó, Instagram hesabından büyüyen karnını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına; "Bu yapay zeka değil" notunu düşen oyuncu, haberi kendisi verdiğini esprili bir dille duyurdu.

        Úrsula’nın paylaşımı kısa sürede dikkat çekti ve beğeni aldı. Aron Piper ve Álex González başta olmak üzere, Angy Fernández, Lola Rodríguez, Patricia Conde gibi ünlü isimler çifti tebrik etti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #La Casa de Papel
        #Ursula Corbero
