Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, Yeşilköy'deki hizmet binalarının yerine yapılacak " İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi" ihalesini tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal etti. Eski adı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olan Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni Bakan Bekir Pakdemirli göreve geldikten sonra söz konusu laboratuvar binasının ihalesine onay vermiş, ardından da ihalenin duyurusu yapılmıştı.



TASARRUF TEDBİRLERİ

İhale ilanında ise, ihalenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda 28 Ağustos 2018 tarihinde yapılacağı duyurulmuş ve inşaat işinin tamamlanması için 800 gün süre verilmişti. Ancak, ihale tarihinden 28 gün önce ihalenin iptal edildiği öğrenildi. İptal gerekçesinde ise "Tasarruf tedbirleri nedeniyle" denildi.





PROJESİ BİR YIL ÖNCE HAZIRLANMIŞTI

İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı yakınlarındaki 1970'li yıllarda yapılan binalarda hizmet veriyor. Yaklaşık 13 bin metrekarelik arazi üzerinde bulunan binaların yenilenmesi için bakanlık geçen yıl proje hazırlatmıştı.

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